«Укрзалізниця» отримає 40 нових локомотивів від США — Finance.ua

«Укрзалізниця» отримає 40 нових локомотивів від США Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» отримає 40 нових локомотивів від США

Україна уклала угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо передачі «Укрзалізниці» 40 нових локомотивів.

Про це повідомила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час спільного брифінгу «Укрзалізниці».

«Сьогодні ми завітали до вас з дуже радісним повідомленням щодо угоди, яка надасть можливість поставити в Україну 40 локомотивів. Ми знаємо, яку велику роль залізниця відіграла в захисті України та українського народу», — заявила вона.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що ці локомотиви видаються Україні в кредит. «Особливість цього контракту в тому, що це комерційний кредит на умовах мирного часу. Сума більше 150 млн доларів», — сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами голови «Укрзалізниці» Євгена Лященка, зараз УЗ має лише 29 локомотивів, які використовуються в Україні щоденно.

«Один із локомотивів був, на жаль, знищений у місті Мелітополь. Але він до останнього працював та здійснював перевезення. Тому додаткові 40 локомотивів, про які зараз йдеться — це більше ніж подвоєння потенціалу. Ця угода відкриває нам вже останній крок для того, щоб ми завершили перемовини з виробником. І вже дійшли до підписання угоди з виробником», — сказав Лященко.

УНІАН За матеріалами:

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