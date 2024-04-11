«Укрзалізниця» отримає 40 нових локомотивів від США — Finance.ua
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«Укрзалізниця» отримає 40 нових локомотивів від США

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«Укрзалізниця» отримає 40 нових локомотивів від США
«Укрзалізниця» отримає 40 нових локомотивів від США
Україна уклала угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо передачі «Укрзалізниці» 40 нових локомотивів.
Про це повідомила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час спільного брифінгу «Укрзалізниці».
«Сьогодні ми завітали до вас з дуже радісним повідомленням щодо угоди, яка надасть можливість поставити в Україну 40 локомотивів. Ми знаємо, яку велику роль залізниця відіграла в захисті України та українського народу», — заявила вона.
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що ці локомотиви видаються Україні в кредит. «Особливість цього контракту в тому, що це комерційний кредит на умовах мирного часу. Сума більше 150 млн доларів», — сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За словами голови «Укрзалізниці» Євгена Лященка, зараз УЗ має лише 29 локомотивів, які використовуються в Україні щоденно.
«Один із локомотивів був, на жаль, знищений у місті Мелітополь. Але він до останнього працював та здійснював перевезення. Тому додаткові 40 локомотивів, про які зараз йдеться — це більше ніж подвоєння потенціалу. Ця угода відкриває нам вже останній крок для того, щоб ми завершили перемовини з виробником. І вже дійшли до підписання угоди з виробником», — сказав Лященко.
За матеріалами:
УНІАН
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