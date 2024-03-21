«Укрзалізниця» активує правило «залізної підстраховки» через страйк у Польщі — Finance.ua

«Укрзалізниця» активує правило «залізної підстраховки» через страйк у Польщі
«Укрзалізниця» активує правило «залізної підстраховки» через страйк у Польщі.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Як це працює?
Пасажири, які не встигнуть на свій рейс «Укрзалізниці» через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими самими квитками.
Які рейси доступні:
- № 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну)
- № 32 Перемишль — Запоріжжя
- № 52 Перемишль — Київ
- № 716 Перемишль — Київ
- № 706 Перемишль — Київ
- № 90 Перемишль — Київ
- № 94 Хелм — Харків
- № 24 Хелм — Київ
- № 20 Хелм — Київ
- № 120 Хелм — Дніпро
«Звісно, ми не можемо гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком», — коментують в «Укрзалізниці».
Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.
Зазначимо, наразі у Польщі аграрії проводять великий страйк по всій країні. У межах страйку блокують ключові відрізки доріг у містах і поза ними, також повністю заблокували деякі пункти пропуску.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.
⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua
Поділитися новиною