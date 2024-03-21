«Укрзалізниця» активує правило «залізної підстраховки» через страйк у Польщі — Finance.ua

«Укрзалізниця» активує правило «залізної підстраховки» через страйк у Польщі Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» активує правило «залізної підстраховки» через страйк у Польщі

«Укрзалізниця» активує правило «залізної підстраховки» через страйк у Польщі.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Як це працює?

Пасажири, які не встигнуть на свій рейс «Укрзалізниці» через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими самими квитками.

Які рейси доступні:

№ 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну)

№ 32 Перемишль — Запоріжжя

№ 52 Перемишль — Київ

№ 716 Перемишль — Київ

№ 706 Перемишль — Київ

№ 90 Перемишль — Київ

№ 94 Хелм — Харків

№ 24 Хелм — Київ

№ 20 Хелм — Київ

№ 120 Хелм — Дніпро

«Звісно, ми не можемо гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком», — коментують в «Укрзалізниці».

Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Зазначимо, наразі у Польщі аграрії проводять великий страйк по всій країні. У межах страйку блокують ключові відрізки доріг у містах і поза ними, також повністю заблокували деякі пункти пропуску.

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