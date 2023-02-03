"Укртелеком" відкрив безкоштовні публічні Wi-Fi-зони у п'яти найбільших містах — Finance.ua
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"Укртелеком" відкрив безкоштовні публічні Wi-Fi-зони у п'яти найбільших містах

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"Укртелеком" відкрив безкоштовні публічні Wi-Fi-зони у п'яти найбільших містах
"Укртелеком" відкрив безкоштовні публічні Wi-Fi-зони у п'яти найбільших містах
«Укртелеком» відкрив мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п’яти містах — Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові, де кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури було встановлено активні вуличні розподільчі шафи.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Наразі вже працює близько 700 публічних Wi-Fi-зон у зазначених містах.
Проєкт дає можливість можливість безкоштовно скористатися доступом до інтернету на швидкості до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від шафи. Фактична швидкість та радіус визначаються кількістю споживачів, що одночасно користуються доступом, та технічними параметрами пристрою споживача. Назвою мережі є UKRTELECOM_FREE.

Де знайти безкоштовний Wi-Fi

Телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб містяни знали, що саме тут за потреби можна безкоштовно скористатися інтернетом навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення. При цьому в «Укртелекомі» вказують, що за відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин.
Список адрес, за якими розміщено телекомунікаційні шафи, що роздають Wi-Fi, доступний за посиланням. Крім того, їхнє розміщення візуалізоване на онлайн-мапі. Наразі у списку 686 місць, зокрема 210 у Києві, 163 в Одесі, 151 у Львові, 86 у Харкові, 74 в Дніпрі та 1 у сусідньому Підгородному.
Втім, покриття міст такими точками всіх п’яти облцентрів є дуже нерівномірним: деякі райони покриті ними щільно, у той час як в інших публічних Wi-Fi-зон «Укртелекому» немає взагалі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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