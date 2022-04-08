"Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок з-за кордону: список країн — Finance.ua

"Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок з-за кордону: список країн

Вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України. Ці відправлення «Укрпошта» також безкоштовно доставить до своїх відділень в Україні, де отримувачі зможуть їх забрати.

Про це повідомила пресслужба « Укрпошти ».

Що треба знати? Йдеться про доставку з-за кордону до конкретних одержувачів в Україні із зазначенням одержувача, адреси, індексу та контактного номеру телефону.

Надсилати можна одяг, господарчі товари, продукти у заводській упаковці до 10 кг, невелику кількість безрецептурних ліків.

При цьому заборонено надсилати алкоголь та товари військового призначення.

«Укрпошта» наводить умови поштових операторів інших країн:

Österreichische Post AG (Пошта Австрії ) безкоштовно надсилає відправлення до 30 кг в Україну зі своїх поштових відділень, а також поштових відділень партнерів.

) безкоштовно надсилає відправлення до 30 кг в Україну зі своїх поштових відділень, а також поштових відділень партнерів. Omniva (Пошта Естонії ) також безкоштовно доставляє в Україну посилки вагою до 30 кг з усіх поштових відділень.

) також безкоштовно доставляє в Україну посилки вагою до 30 кг з усіх поштових відділень. З поштових відділень Poczta Polska (Пошта Польщі ), що приймають відправлення EMS, можна безкоштовно відправити своїм рідним в Україну гуманітарну допомогу, обравши продукт EMS вагою до 20 кг.

), що приймають відправлення EMS, можна безкоштовно відправити своїм рідним в Україну гуманітарну допомогу, обравши продукт EMS вагою до 20 кг. An Post (Пошта Ірландії ) безкоштовно зголосилася пересилати до України листи, дрібні пакети та посилки до 20 кг, оформити відправлення можна у будь-якому з поштових відділень An Post. Також Пошта Ірландії у своїх відділеннях надає безкоштовно низку послуг для українців, які виїхали у зв’язку з війною, а саме: безкоштовне поповнення SIM-картки на три місяці, одержання безпечної віртуальної адреси (для тих, хто не має поштової адреси), одержання/надсилання грошових переказів Western Union без комісії тощо.

) безкоштовно зголосилася пересилати до України листи, дрібні пакети та посилки до 20 кг, оформити відправлення можна у будь-якому з поштових відділень An Post. Також Пошта Ірландії у своїх відділеннях надає безкоштовно низку послуг для українців, які виїхали у зв’язку з війною, а саме: безкоштовне поповнення SIM-картки на три місяці, одержання безпечної віртуальної адреси (для тих, хто не має поштової адреси), одержання/надсилання грошових переказів Western Union без комісії тощо. Česká Pošta (Пошта Чехії ) пропонує безкоштовне відправлення стандартної посилки до 30 кг в Україну. Надіслати посилку можна у будь-якому відділенні Пошти Чехії.

) пропонує безкоштовне відправлення стандартної посилки до 30 кг в Україну. Надіслати посилку можна у будь-якому відділенні Пошти Чехії. Slovenská pošta (Пошта Словаччини ) безкоштовно надсилає в Україну посилки вагою до 5 кг. Відправлення приймаються у всіх відділеннях Пошти Словаччини.

) безкоштовно надсилає в Україну посилки вагою до 5 кг. Відправлення приймаються у всіх відділеннях Пошти Словаччини. Pošta Slovenije (Пошта Словенії ) безкоштовно доставляє до України посилки з гуманітарною допомогою.

) безкоштовно доставляє до України посилки з гуманітарною допомогою. Georgian Post (Пошта Грузії) з перших днів війни запустили опцію безкоштовної доставки до України.

Також безкоштовно відправити посилки до України можна з Cyprus Post (Пошта Кіпру), Magyar Posta (Пошта Угорщини), Guernsey Post, UK (Пошта Гернсі), Пошти Вірменії, Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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