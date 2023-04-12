Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій воєнний корабль», щоб зібрати на дрон — Finance.ua

Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій воєнний корабль», щоб зібрати на дрон Вчора 11:16 — Особисті фінанси

Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій воєнний корабль», щоб зібрати на дрон

«Укрпошта» виставить на продаж тисячу примірників випущеної рік тому першої марки війни «русскій воєнний корабль, іді...!», щоб зібрати на дрон.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«До річниці випуску першої поштової марки України воєнного часу „русскій воєнний корабль, іді...!“ Укрпошта підготувала спеціальний благодійний випуск — презентаційну рамку „русскій воєнний корабль, іді ...!“ . Вона містить поштову картку та ту саму легендарну поштову марку „русскій воєнний корабль, іді...!“ з відбитком штемпеля „Перший день“, яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому», — сказано в повідомленні.

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Тираж випуску лімітований — 1000 примірників. Ціна — 1600 грн.

«Одна тисяча гривень від реалізації кожної рамки буде спрямована на закупівлю квадрокоптерів для Збройних Сил України», — зазначили в компанії, додавши, що планують зібрати 1 мільйон гривень.

Як кажуть в «Укрпошті», марка «русскій воєнний корабль, іді ...!» — легендарний, історичний та всесвітньовідомий символ України.

Так, поштова марка з кораблем стала найдорожчим лотом, проданим на благодійному аукціоні від Prozorro за 5 млн грн. Також поштова марка продавалася як на українських, так і на світових маркетлейсах, наприклад, на еBay вартість поштової марки сягала близько 1 тис дол.

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