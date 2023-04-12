Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій воєнний корабль», щоб зібрати на дрон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій воєнний корабль», щоб зібрати на дрон

Особисті фінанси
339
Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій воєнний корабль», щоб зібрати на дрон
Укрпошта виставить на продаж тисячу марок «русскій воєнний корабль», щоб зібрати на дрон
«Укрпошта» виставить на продаж тисячу примірників випущеної рік тому першої марки війни «русскій воєнний корабль, іді...!», щоб зібрати на дрон.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«До річниці випуску першої поштової марки України воєнного часу „русскій воєнний корабль, іді...!“ Укрпошта підготувала спеціальний благодійний випуск — презентаційну рамку „русскій воєнний корабль, іді ...!“. Вона містить поштову картку та ту саму легендарну поштову марку „русскій воєнний корабль, іді...!“ з відбитком штемпеля „Перший день“, яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Тираж випуску лімітований — 1000 примірників. Ціна — 1600 грн.
«Одна тисяча гривень від реалізації кожної рамки буде спрямована на закупівлю квадрокоптерів для Збройних Сил України», — зазначили в компанії, додавши, що планують зібрати 1 мільйон гривень.
Місце для вашої реклами
Як кажуть в «Укрпошті», марка «русскій воєнний корабль, іді ...!» — легендарний, історичний та всесвітньовідомий символ України.
Так, поштова марка з кораблем стала найдорожчим лотом, проданим на благодійному аукціоні від Prozorro за 5 млн грн. Також поштова марка продавалася як на українських, так і на світових маркетлейсах, наприклад, на еBay вартість поштової марки сягала близько 1 тис дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.