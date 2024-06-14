«Укрпошта» встановлює контейнерні відділення (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» встановлює контейнерні відділення (фото) Сьогодні 16:48

«Укрпошта» встановлює контейнерні відділення (фото)

«Укрпошта» встановила перше відділення контейнерного типу у Харківській області.

Про це повідомив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Як повідомив Смілянський, пілотне контейнерне відділення розташоване теж у Харківській області, але точну локацію не назвав з міркувань безпеки.

За його інформацією, це пілотне відділення, яке встановлено на заміну знищених внаслідок війни.

«Це „швидке“ відділення на Харківщині вже виконує свою роль, але ми хочемо ще обкатати всі плюси та мінуси, щоб вже вийти на масове впровадження, бо, на жаль, є де. Зупинятись ми точно не збираємось, і це меседж позитиву» — розповів керівник «Укрпошти».

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За його словами, нове відділення контейнерного типу зроблено в Україні.

Раніше Смілянський повідомляв, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також «Укрпошта» планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

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