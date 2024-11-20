«Укрпошта» відкрила ще чотири автоматизовані сортувальні центри — Finance.ua

«Укрпошта» відкрила ще чотири автоматизовані сортувальні центри
«Укрпошта» продовжує розширювати мережу своїх логістичних комплексів на заході України. Крім Мукачева, автоматичні сортувальні центри запрацювали ще в чотирьох містах: у Івано-Франківську, Львові, Луцьку та Рівному.
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Тепер Західний регіон України працює в цільовій моделі. А в цілому по Україні вже відкрито або працює в тестовому режимі 18 з 23 запланованих автоматизованих сортувальних центрів. До кінця грудня будуть відкриті всі 23», — наголосив Смілянський.
За його словами, тепер посилка доїжджатиме за один день з Рівного до села на Одещині чи з Мукачево до Краматорська.
Смілянський нагадав, що «Укрпошта» збирається повністю перейти на автоматизоване сортування посилок, через що компанія впровадила сучасні стандарти пакування.
«Безумовно, ще є помилки і те, над чим працювати, про що відверто поспілкувались з клієнтами. Почули, що маємо виправити перш за все», — підкреслив Смілянський.
Поділитися новиною