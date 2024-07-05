«Укрпошта» вдвічі зменшила чистий збиток — Finance.ua

«Укрпошта» вдвічі зменшила чистий збиток Сьогодні 05:45 — Фондовий ринок

«Укрпошта» вдвічі зменшила чистий збиток

«Укрпошта» за період січень-березень 2024 року продемонструвала значний фінансовий прогрес. Дохід компанії зріс на 10,1% проти аналогічного періоду минулого року та сягнув 3,05 млрд грн. Чистий збиток скоротився у 2,1 раза й тепер становить 190,3 млн грн.

Про це свідчить фінансова звітність компанії.

«Незважаючи на виклики, пов’язані з воєнними діями та тимчасово окупованими територіями, „Укрпошта“ досягла значного зростання у ключових напрямках своєї діяльності», — зазначено у звіті компанії.

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За період звітного кварталу, компанія здійснила 24,1 млн внутрішніх і міжнародних відправлень письмової кореспонденції, 12,4 млн посилок, а також виплатила 3,5 млн переказів і 9,5 млн пенсій та грошової допомоги.

За передплатою і в роздріб компанія поширила 16,7 млн одиниць періодичних видань.

Наразі компанія налічує 5570 стаціонарних та 1860 пересувних точок. Середня кількість штатних співробітників становить 34 258 осіб, середня зарплата — 13 799 грн.

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