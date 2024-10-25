Укрпошта презентувала другий випуск голографічних поштових марок серії «Комахи України» (фото) — Finance.ua

Укрпошта презентувала другий випуск голографічних поштових марок серії «Комахи України» (фото) Сьогодні 16:47

Укрпошта презентувала другий випуск голографічних поштових марок серії «Комахи України» (фото)

25 жовтня Укрпошта анонсувала новий поштовий випуск «Комахи України», який продовжує унікальну серію 2018 року, що зібрала найбільшу кількість престижних філателістичних нагород.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Цей випуск є особливим завдяки своєму дизайну та використанню сучасної технології тиснення голографічною плівкою, що підкреслює об’ємність ілюстрацій.

Новий випуск, як і попередній, є частиною популярного напряму колекціонування «Флора-фауна», який широко представлений в українській філателії.

Де придбати

Передзамовити новинку можна вже на Поштовому маркеті , а 30 жовтня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Дизайн і номінал

Ідея і дизайн випуску належать українським художникам-графікам Сергію та Олександру Харукам, автор художнього конверту — Наталія Кохаль.

Марковий аркуш містить 7 марок із зображенням комах:

«Сонцевик павиче око Aglais io»,

«Жук-носоріг європейський Oryctes nasicornis»,

«Вусач альпійський Rosalia alpine»,

«Західний травневий хрущ Melolontha melolontha»,

«Жовта земляна мураха Lasius flavus»,

«Сонечко семикрапкове Coccinella septempunctata»,

«Водомір ставковий Gerris lacustris».

Номінал марок «Сонцевик павиче око» та «Жук-носоріг європейський» — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток (18,00 грн з урахуванням ПДВ)).

Номінал інших марок у аркуші — F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток (36 грн з урахуванням ПДВ)).

Тираж маркового аркуша — 40 000 примірників, з них 6 000 прим. неперфорованих, призначених для власників філателістичного абонементу «Ексклюзив». Тираж конверта «Перший день» — 20 000 примірників, карток — 15 000 примірників кожної.

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