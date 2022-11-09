Укрпошта показала, як виглядатиме різдвяно-новорічна марка (фото) — Finance.ua

Укрпошта показала, як виглядатиме різдвяно-новорічна марка (фото)
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив про те, що у 2022 році в Україні в голосуванні за найкращу різдвяно-новорічну марку виграв ескіз «Роз’єднані війною».
Автор марки-переможниці — школярка Валерія Михайлова з Миколаєва, яка була змушена виїхати за кордон. Саме там у неї виникла ідея такого малюнка.
«Глибину цього задуму, як і емоції самого автора, рідне місто якого з початку війни не обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожен», — зазначив Смілянський.
У фінал вийшли п’ять робіт: «Дитячі мрії», «Колядники та український воїн», «Щастя — це бути разом», «Роз’єднані війною» та «Під захистом Святого Миколая».
Друге місце у голосуванні посів ескіз з українським військовим та колядниками авторства Олександра Охапкіна — заслуженого художника України, який працює в галузі іконопису.
Конкурс ескізів на створення різдвяної поштової марки тривав із 15 по 25 жовтня. Один учасник міг подати трохи більше 5 робіт. Малюнок мав містити головні символи Різдва та Нового року, традиційні українські святкові атрибути та національний колорит.
Довідка Finance.ua:
- Укрпошта показала ескізи нових марок до Нового року
- Укрпошта випустила нову поштову марку «Кримський міст на біс!». Тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок. Придбати марки можна у відділеннях та на сайті Укрпошти, а також в офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.
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