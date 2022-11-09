Укрпошта показала, як виглядатиме різдвяно-новорічна марка (фото) — Finance.ua

Укрпошта показала, як виглядатиме різдвяно-новорічна марка (фото) Сьогодні 13:14 — Фондовий ринок

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив про те, що у 2022 році в Україні в голосуванні за найкращу різдвяно-новорічну марку виграв ескіз «Роз’єднані війною».

Автор марки-переможниці — школярка Валерія Михайлова з Миколаєва, яка була змушена виїхати за кордон. Саме там у неї виникла ідея такого малюнка.

«Глибину цього задуму, як і емоції самого автора, рідне місто якого з початку війни не обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожен», — зазначив Смілянський.

У фінал вийшли п’ять робіт: «Дитячі мрії», «Колядники та український воїн», «Щастя — це бути разом», «Роз’єднані війною» та «Під захистом Святого Миколая».

Друге місце у голосуванні посів ескіз з українським військовим та колядниками авторства Олександра Охапкіна — заслуженого художника України, який працює в галузі іконопису.

Конкурс ескізів на створення різдвяної поштової марки тривав із 15 по 25 жовтня. Один учасник міг подати трохи більше 5 робіт. Малюнок мав містити головні символи Різдва та Нового року, традиційні українські святкові атрибути та національний колорит.

Довідка Finance.ua:

Укрпошта показала ескізи нових марок до Нового року

Укрпошта випустила нову поштову марку «Кримський міст на біс!». Тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок. Придбати марки можна у відділеннях та на сайті Укрпошти, а також в офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

Хвиля За матеріалами:

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