Банкіри передбачили найголовніші ризики 2025 року — Finance.ua
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Банкіри передбачили найголовніші ризики 2025 року

Фондовий ринок
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Банкіри передбачили найголовніші ризики 2025 року
Банкіри передбачили найголовніші ризики 2025 року
Збереження високого оподаткування прибутку на рівні 50% можливо лише за дуже високої рентабельності. У разі зниження маржинальності бізнесу ставка податку, ймовірно, становитиме для банків 25%.
Про це банкіри розповіли у коментарі Фінансовому клубу.
Кредитні ставки навряд сильно знизяться. «Ми не бачимо фундаментальних передумов для зниження вартості ресурсів у національній валюті, зважаючи на значну невизначеність та наявні проінфляційні ризики. Водночас, конкуруючи за високоякісних позичальників та можливість кроссейлу, банки можуть знижувати процентну маржу за кредитами», — розповів перший заступник голови правління Укргазбанку Володимир Пономарьов.
Банки планують працювати над поліпшенням своїх бізнес-моделей. «Важливим завданням 2025 року є збільшення частки процентних доходів, що генеруються клієнтським бізнесом, а не казначейськими інструментами. Це допоможе як знизити собівартість послуг, так і підвищити стійкість на тлі звуження пропозиції на ринку праці», — зазначає член правління Сенс Банку Андрій Соколов.

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Найбільшим макроекономічним ризиком для банків залишається ризик повномасштабних воєнних дій. «Невизначеність щодо тривалості, масштабу та інтенсивності бойових дій призводить до того, що рушійними силами економічної діяльності є споживання домогосподарств та розвиток оборонно-промислового комплексу», — каже голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.
Блекаути залишаються ризиком до кінця зими 2024/2025. «До нашої мережі Power Banking входять близько 450 установ. Усі вони забезпечені альтернативними джерелами електроживлення та резервними каналами зв’язку, на достатньому рівні підтримується постійний запас пального і резервного обладнання», — повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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