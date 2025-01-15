Банкіри передбачили найголовніші ризики 2025 року — Finance.ua

Банкіри передбачили найголовніші ризики 2025 року Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Банкіри передбачили найголовніші ризики 2025 року

Збереження високого оподаткування прибутку на рівні 50% можливо лише за дуже високої рентабельності. У разі зниження маржинальності бізнесу ставка податку, ймовірно, становитиме для банків 25%.

Про це банкіри розповіли у коментарі Фінансовому клубу.

Кредитні ставки навряд сильно знизяться. «Ми не бачимо фундаментальних передумов для зниження вартості ресурсів у національній валюті, зважаючи на значну невизначеність та наявні проінфляційні ризики. Водночас, конкуруючи за високоякісних позичальників та можливість кроссейлу, банки можуть знижувати процентну маржу за кредитами», — розповів перший заступник голови правління Укргазбанку Володимир Пономарьов.

Банки планують працювати над поліпшенням своїх бізнес-моделей. «Важливим завданням 2025 року є збільшення частки процентних доходів, що генеруються клієнтським бізнесом, а не казначейськими інструментами. Це допоможе як знизити собівартість послуг, так і підвищити стійкість на тлі звуження пропозиції на ринку праці», — зазначає член правління Сенс Банку Андрій Соколов.

Найбільшим макроекономічним ризиком для банків залишається ризик повномасштабних воєнних дій. «Невизначеність щодо тривалості, масштабу та інтенсивності бойових дій призводить до того, що рушійними силами економічної діяльності є споживання домогосподарств та розвиток оборонно-промислового комплексу», — каже голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

Блекаути залишаються ризиком до кінця зими 2024/2025. «До нашої мережі Power Banking входять близько 450 установ. Усі вони забезпечені альтернативними джерелами електроживлення та резервними каналами зв’язку, на достатньому рівні підтримується постійний запас пального і резервного обладнання», — повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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