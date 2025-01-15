НБУ дозволив «Нафтогазу» валютні транзакції за кордон для виконання рішень арбітражу — Finance.ua
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НБУ дозволив «Нафтогазу» валютні транзакції за кордон для виконання рішень арбітражу

Фондовий ринок
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Національний банк України (НБУ) дозволив компанії, на яку покладено спеціальні зобов’язання з формування ресурсу природного газу (НАК «Нафтогаз України». — Ред.), здійснювати транскордонний переказ валюти для виконання зобов’язань за рішеннями іноземних арбітражних судів.
Таке рішення правління НБУ ухвалило 13 січня 2025 року, внісши зміну до своєї постанови № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану».
Відповідні операції з боку «Нафтогазу» мають бути погоджені Кабінетом Міністрів України.
Як повідомлялося, Арбітражний трибунал Стокгольма в грудні 2012 року ухвалив рішення за позовом Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS, Італія) накласти штраф $12,7 млн на «Нафтогаз України» за невиконання зобов’язань за укладеним у 2003 році контрактом на постачання природного газу.
Умови договору між НАК і Italia Ukraina Gas передбачали постачання газу в період з 1 січня 2004 до 31 грудня 2013 року обсягом до 1,3 млрд куб. м на рік за фіксованою ціною $110/тис. куб. м.
Раніше в «Нафтогазі» зазначали, що контракт з IUGAS був підписаний на той момент заступником голови правління НАК Ігорем Вороніним без необхідних узгоджень, а громадянина Італії Марка Маренка, який володів IUGAS на момент його укладення, пізніше засуджено на його батьківщині за махінації та несплату податків.
Згідно зі звітністю «Нафтогазу», у грудні 2020 року компанія знову стала стороною провадження у Стокгольмському арбітражі з виконання вищезазначеного договору з позовними вимогами приблизно $110 млн, 29 серпня 2024 року позовні вимоги було частково задоволено. Станом на 30 вересня 2024 року компанія зарезервувала забезпечення під виконання рішення на суму 1,983 млрд грн.
У жовтні 2024 року кредитор за арбітражним рішенням ініціював виконавче провадження у Швейцарській конфедерації, у межах якого обтяжив майно НАК.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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