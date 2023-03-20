«Укрпошта» на 60% знижує тарифи доставки в Німеччину — Finance.ua

«Укрпошта» на 60% знижує тарифи доставки в Німеччину Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

«Укрпошта» на 60% знижує тарифи доставки в Німеччину

З 1 квітня українці зможуть відправляти посилки до Німеччини зі знижкою −60% від вартості. Скористатися новими тарифами можуть як українці, чиї родичі чи друзі живуть в Німеччині, так і підприємці, які продають свої товари за кордон.

Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

Нові тарифи

Тариф на найпопулярніші категорії посилок буде складати:

вагою до 3 кг — 13,7 дол. (близько 500 грн);

вагою 7 кг — 21,6 дол. (близько 750 грн);

для легких відправлень продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від 5,6 дол. (близько 205 грн).

В цю вартість крім, власне, міжнародного перевезення, включена вартість адресної доставки. Вартість доставки посилки розраховується лише за фактичну вагу без урахування об’ємної ваги.

Відправити посилку можна з будь-якого відділення Укрпошти з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини.

«До Німеччини посилки доставляються прямими автомобілями декілька разів на тиждень. Вигода для клієнтів очевидна: доступний тариф за чесну фізичну вагу та адресна доставка посилки з України в Німеччину, яка займає 7-14 днів залежно від місяця доставки», — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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За кількістю відправлень з України Німеччина посідає третє місце після США та Сполученого королівства великої Британії.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку Укрпошти. Оформлюючи відправлення онлайн, кожен клієнт додатково отримує знижку — 3%.

Довідка Finance.ua:

Німеччина стала 5 країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи;

у січні Укрпошта оголосила про зниження тарифів на доставку до Литви, Латвії, Естонії до −45%, та на −75% на пересилання посилок EMS з України в Польщу

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