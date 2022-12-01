"Укрпошта" готується до можливого блекауту: працюватимуть понад 3 тисячі відділень — Finance.ua

"Укрпошта" готується до можливого блекауту: працюватимуть понад 3 тисячі відділень Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Національний поштовий оператор «Укрпошта» готує план дій на випадок ймовірного повторення блекауту, який має забезпечити роботу понад 3 тисяч відділень по країні.

Про це розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Ми плануємо, щоб працювало понад 3 тис відділень», — сказав він та нагадав, що загалом мережа оператора налічує понад 6 тис відділень.

Зокрема, за словами Смілянського, в «Укрпошті» визначили критичну кількість людей, які мають дістатися роботи та забезпечити критичні послуги: виплату пенсій, прийняття платежів, доставку посилок.

«Ці люди знають, в якій точці вони мають з’явитися. Водій знає, в якій точці він має їх підібрати. Далі, зрозуміло, це генератори, „Старлінки“, процедури: як паперові, які працюватимуть за умови відсутності електрики, так і за умови наявності генератора. Тобто ми розробляємо програму стійкості, яка має спрацювати за будь-яких обставин», — додав керівник «Укрпошти».

Він поснив, що у кожному з понад 6 тис. відділень генератор не встановиш, але поступово компанія збільшуватиме їхню кількість. Крім цього, серед проблем, які необхідно вирішити з генераторами: наявність палива, встановлення у відділеннях у багатоповерхівках, охорона.

Також у плані дій враховується, що у разі блекауту очікується зниження попиту на платежі, замовлення онлайн, відправку посилок.

«Намагаємося передбачити обсяги послуг, під це підтягнути людей: касирів, операторів, сортувальників, водіїв. Фокус має бути на виплату соціальної допомоги, пенсій, забезпечення побутових товарів, які люди базово можуть купити», — наголосив він.

Також, за словами Смілянського, у великих містах є «план Б»: якщо якесь відділення не працюватиме, туди поїдуть пересувні відділення.

Компанія також закуповує ліжка, твердопаливні пічки та робить запаси їжі щоб на випадок, якщо співробітникам буде важко дістатися додому, щоб вони могли відпочити у відділенні та працювати далі до відновлення системи.

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Економічна Правда За матеріалами:

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