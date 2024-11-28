«Укрпошта» анонсувала випуск марок «Країна волонтерів» — Finance.ua

«Укрпошта» анонсувала випуск марок «Країна волонтерів» Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

«Укрпошта» анонсувала випуск марок «Країна волонтерів», Фото: Укрпошта

«Укрпошта» анонсувала вихід нової благодійної поштової марки до Міжнародного дня волонтера — «Країна волонтерів».

Про це повідомила пресслужба компанії.

На поштових марках зображене авто, яке мчить дорогами країни, щоб доставити все необхідне.

Ескіз створила Анастасія Бондарець, його обрали українці голосуванням на Всеукраїнському конкурсі.

Роботи інших фіналістів конкурсу — Анастасії Туки, Святослава Романчака та Марії Суслової — відтворили на художньому конверті, картці та папці до випуску.

Фото: Укрпошта

Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua , а 2 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Тираж марки — 300 тисяч. Кожна з марок має 5 гривень додаткового номіналу, який відраховують на благодійні цілі. Поштовий набір, що включає аркуш «Країна волонтерів», конверт «Перший день» і картку, коштує 158 гривень.

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