Укроборонпром вже корпоратизував 33 підприємства — Finance.ua

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Укроборонпром вже корпоратизував 33 підприємства

Казна та Політика
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Укроборонпром вже корпоратизував 33 підприємства
Укроборонпром вже корпоратизував 33 підприємства
Наглядова рада «Української оборонної промисловості» (УОП) у межах реформування вітчизняного ОПК вже ухвалила рішення замість 33 державних оборонних підприємств утворити господарські товариства.
Про це повідомила пресслужба УОП в Telegram.
«У лютому ще п’ять стратегічних державних підприємств, які входять до складу компанії, стали господарськими товариствами. Загалом їх уже 33», — йдеться в повідомленні.
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В УОП наголошують, що реформа державного сектору оборонно-промислового комплексу відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки.
Нагадаємо, за словами генерального директора УОП Германа Сметаніна, після завершення реєстрації загальна кількість корпоратизованих підприємств становитиме 38 компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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