«Укрнафтобуріння» в першому півріччі отримало 700 мільйонів прибутку — Finance.ua

«Укрнафтобуріння» в першому півріччі отримало 700 мільйонів прибутку Сьогодні 03:39 — Фондовий ринок

«Укрнафтобуріння» в першому півріччі отримало 700 мільйонів прибутку

Передане в управління «Укрнафти» ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» за перше півріччя отримало 700 мільйонів гривень прибутку, в другому півріччі він може зрости майже втричі.

Про це повідомив гендиректор «Укрнафти» Сергій Корецький у Facebook

Він нагадав, що з моменту, коли Кабмін підтримав пропозицію АРМА щодо передачі корпоративних прав ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» в управління ПАТ «Укрнафта», пройшло 2 місяці. Акти приймання-передачі активів компанія підписала вже 7 липня.

За словами Корецького, зараз «Укрнафтобуріння» під управлінням «Укрнафти» працює стабільно та ефективно, а компанією керує професійний менеджмент, в. о. голови правління було призначено Олега Мальчика.

«У першому півріччі 2023 року компанія отримала 700 млн грн прибутку. Маємо підстави вважати, що за результатами другого півріччя „УНБ“ зможе заробити майже в три рази більше», — впевнений керівник Укрнафти.

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З липня компанії вдалося усунути технологічні недоліки і запустити 88-му свердловину. Після закінчення буріння отримали приплив високонапірної пластової води з верхніх горизонтів.

Також було проведено ремонт та водоізоляційні роботи. А отже, збільшили видобуток на 170 тис. кубометрів газу та 30 тонн конденсату на добу.

Корецький наголосив, що як передбачено укладеними договорами з АРМА, 90% чистого прибутку буде передано на користь держави.

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Економічна Правда За матеріалами:

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