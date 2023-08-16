Кабмін передав в управління «Укрнафти» заарештовані активи «Татнефти» — депутат Гончаренко — Finance.ua
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Кабмін передав в управління «Укрнафти» заарештовані активи «Татнефти» — депутат Гончаренко

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Кабмін передав в управління «Укрнафти» заарештовані активи «Татнефти» — депутат Гончаренко
Кабмін передав в управління «Укрнафти» заарештовані активи «Татнефти» — депутат Гончаренко
Кабінет Міністрів України передав в управління ПАТ «Укрнафта» заарештовані активи російської «Татнефти». Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Мова йде про компанії ТОВ „Полтава-Капітал“, ТОВ „Харків-Капітал“ та „ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА“. Вони володіють автозаправними станціями та іншим нерухомим та рухомим майном. Ці компанії були арештовані, вони мають російських власників», — написав він у своєму телеграм-каналі.
Депутат також уточнив, що в пояснювальній записці до розпорядження зазначено, що спочатку хотіли передати майно «Нафтогазу України», але потім вирішили віддати його в управління «Укрнафті».
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Як повідомлялося, наприкінці липня 2023 року Національне агентство України з питань виявлення, пошуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомило, що більше ніж сотню АЗС «Татнефти» в Полтавській і Харківській областях планується передати в управління «Укрнафті».
Раніше, у липні 2022 року, Офіс генерального прокурора повідомив, що за його клопотанням в управління АРМА було передано корпоративні права 19 українських підприємств, контрольованих російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Группа ГМС», «Татнефть» та російськими банками, на загальну суму понад 7,75 млрд грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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