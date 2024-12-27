«Укрнафта» за 9 міс. видобула 1,05 млн тонн рідких вуглеводнів, «УГВ» — 0,37 млн тонн Сьогодні 19:22 — Казна та Політика

ПАТ «Укрнафта» в січні-вересні 2024 року видобула 1,05 млн тонн нафти і конденсату, АТ «Укргазвидобування» — майже 0,37 млн тонн, повідомляється в оприлюдненій на сайті «Нафтогазу» консолідованій фінансовій звітності групи.

Згідно з документом, приватні компанії країни за звітний період видобули близько 0,19 млн тонн нафти і конденсату.

Водночас обсяг імпорту в Україну дизельного пального за дев’ять місяців поточного року збільшився на 7,3% порівняно із січнем-вереснем-2023, а його сумарна вартість становила $4,36 млрд.

У звітності також підтверджуються раніше озвучений групою обсяг видобутку 11 млрд куб. м газу за дев’ять місяців 2024 року, і прогноз видобутку на поточний рік в обсязі близько 14,7 млрд куб. м товарного газу.

Як повідомлялося, у 2022 році «Укрнафта» забезпечила видобуток 1,37 млн тонн нафти і конденсату (-9% до 2021 року), у 2023 — 1,41 млн тонн (+3% до 2022-го).

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