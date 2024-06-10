«Укрнафта» виявила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині — Finance.ua

«Укрнафта» виявила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині
Працівники служби безпеки ПАТ «Укрнафта» виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід «Великі Бубни — Талалаївка», що на території Талалаївського району Чернігівської області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Врізка виготовлена за допомогою патрубка висотою 5 см з кульковим краном діаметром 1 дюйма. До нього приєднаний гумовий шланг високого тиску діаметром ¾ дюйма, довжиною 30 метрів, заповнений нафтою. На кінці шлангу встановлено кульковий кран діаметром 1 дюйм», — сказано в повідомленні.
Після фіксації злочину працівниками Прилуцького відділу нацполіції у Чернігівській області, врізку було ліквідовано.
Наразі встановлюються збитки, завдані компанії.
«Спільно із Нацполіцією проводяться заходи із встановлення осіб, які здійснили незаконну врізку», — підсумували в «Укрнафті».
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