«Укрнафта» виявила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині — Finance.ua
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«Укрнафта» виявила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині

Кримінал
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«Укрнафта» виявила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині
«Укрнафта» виявила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині, Фото: Укрнафта
Працівники служби безпеки ПАТ «Укрнафта» виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід «Великі Бубни — Талалаївка», що на території Талалаївського району Чернігівської області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Врізка виготовлена за допомогою патрубка висотою 5 см з кульковим краном діаметром 1 дюйма. До нього приєднаний гумовий шланг високого тиску діаметром ¾ дюйма, довжиною 30 метрів, заповнений нафтою. На кінці шлангу встановлено кульковий кран діаметром 1 дюйм», — сказано в повідомленні.
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Після фіксації злочину працівниками Прилуцького відділу нацполіції у Чернігівській області, врізку було ліквідовано.
Наразі встановлюються збитки, завдані компанії.
«Спільно із Нацполіцією проводяться заходи із встановлення осіб, які здійснили незаконну врізку», — підсумували в «Укрнафті».
За матеріалами:
Finance.ua
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