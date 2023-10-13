«Укрнафта» власними силами побудувала платформи для ремонту свердловин — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрнафта» власними силами побудувала платформи для ремонту свердловин

Фондовий ринок
28
ПАТ «Укрнафта» власними силами спроєктувало і побудувало платформи зі знімними опорами основи для капітального ремонту свердловин.
«Максимальне навантаження на столі ротора, яке витримує платформа — 60 тонн, чого достатньо для розміщення всього необхідного обладнання, навіть із запасом», — повідомляють у пресрелізі компанії в четвер.
Конструкція дає змогу забезпечити зручні та безпечні умови праці для працівників і скоротити витрати на спускопідйомні операції під час ремонту.
Як поінформували в ПАТ, замовлення для цеху капітального та підземного ремонту свердловин «Укрнафта Буріння» було виготовлено на виробничій базі Управління нафтопромислового сервісу (УНПС) «Укрнафти» в місті Долина Івано-Франківської області.
«Під час проєктування врахували усі технічні та технологічні вимоги, а також специфіку використання — і в умовах свердловин, і під час транспортування», — зазначили в товаристві.
Бригади виробничої бази в Долині працювали над реалізацією проєкту кілька місяців.
Наразі вже виготовлено дві платформи для капремонту, у планах на цей рік — виготовлення ще двох аналогічних платформ для проведення поточних свердловинних ремонтів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.