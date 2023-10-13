«Укрнафта» власними силами побудувала платформи для ремонту свердловин — Finance.ua

«Укрнафта» власними силами побудувала платформи для ремонту свердловин Сьогодні 20:34 — Фондовий ринок

ПАТ «Укрнафта» власними силами спроєктувало і побудувало платформи зі знімними опорами основи для капітального ремонту свердловин.

«Максимальне навантаження на столі ротора, яке витримує платформа — 60 тонн, чого достатньо для розміщення всього необхідного обладнання, навіть із запасом», — повідомляють у пресрелізі компанії в четвер.

Конструкція дає змогу забезпечити зручні та безпечні умови праці для працівників і скоротити витрати на спускопідйомні операції під час ремонту.

Як поінформували в ПАТ, замовлення для цеху капітального та підземного ремонту свердловин «Укрнафта Буріння» було виготовлено на виробничій базі Управління нафтопромислового сервісу (УНПС) «Укрнафти» в місті Долина Івано-Франківської області.

«Під час проєктування врахували усі технічні та технологічні вимоги, а також специфіку використання — і в умовах свердловин, і під час транспортування», — зазначили в товаристві.

Бригади виробничої бази в Долині працювали над реалізацією проєкту кілька місяців.

Наразі вже виготовлено дві платформи для капремонту, у планах на цей рік — виготовлення ще двох аналогічних платформ для проведення поточних свердловинних ремонтів.

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