Укрнафта відновила торги газом на УЕБ після трирічної перерви — Finance.ua

Укрнафта відновила торги газом на УЕБ після трирічної перерви Сьогодні 20:20 — Енергетика

Після трирічної перерви ПАТ «Укрнафта» реалізувала на Українській енергетичній біржі 100 тис. кубометрів газу.

Про це повідомляє УЕБ

«Учора, 29 листопада, після трирічної перерви, Укрнафта знову була ініціатором позицій на продаж природного газу на УЕБ (за винятком продажу газу власного видобутку по регульованих цінах). Компанія пропонувала природний газ в ПСГ з передачею у грудні», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що стартова ціна ресурсу становила 25 416,70 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ). Пропозиція Укрнафти зацікавила 7 компаній, і за результатами аукціону реалізовано 100 тис. кубометрів «блакитного палива» за середньозваженою ціною 25000 гр./тис. куб. м. без ПДВ.

Як повідомлялося, 7 листопада активи ПАТ «Укрнафта» були передані в управління Міністерства оборони. У компанії змінилося керівництво: Сергій Корецький змінив Олега Геза на посаді директора.

НАК «Нафтогаз України» належить 50%+1 акція «Укрнафти», ще 42% володіли компанії групи «Приват» Ігоря Коломойського і його партнерів. «Приват» здійснював операційний контроль над «Укрнафтою» з лютого 2003 року.

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Укрінформ За матеріалами:

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