Укрнафта відновила торги газом на УЕБ після трирічної перерви — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрнафта відновила торги газом на УЕБ після трирічної перерви

Енергетика
23
Після трирічної перерви ПАТ «Укрнафта» реалізувала на Українській енергетичній біржі 100 тис. кубометрів газу.
Про це повідомляє УЕБ.
«Учора, 29 листопада, після трирічної перерви, Укрнафта знову була ініціатором позицій на продаж природного газу на УЕБ (за винятком продажу газу власного видобутку по регульованих цінах). Компанія пропонувала природний газ в ПСГ з передачею у грудні», — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що стартова ціна ресурсу становила 25 416,70 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ). Пропозиція Укрнафти зацікавила 7 компаній, і за результатами аукціону реалізовано 100 тис. кубометрів «блакитного палива» за середньозваженою ціною 25000 гр./тис. куб. м. без ПДВ.
Як повідомлялося, 7 листопада активи ПАТ «Укрнафта» були передані в управління Міністерства оборони. У компанії змінилося керівництво: Сергій Корецький змінив Олега Геза на посаді директора.
НАК «Нафтогаз України» належить 50%+1 акція «Укрнафти», ще 42% володіли компанії групи «Приват» Ігоря Коломойського і його партнерів. «Приват» здійснював операційний контроль над «Укрнафтою» з лютого 2003 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.