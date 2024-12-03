Укрнафта отримала додаткові 2,6 тисячі тонн нафти завдяки новій технології — Finance.ua

Укрнафта отримала додаткові 2,6 тисячі тонн нафти завдяки новій технології Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

ПАТ «Укрнафта» під час впровадження пілотного проєкту потоковідхилюючого методу підвищення нафтовіддачі отримала додатково 2,642 тис. тонн нафти й конденсату із двох свердловин.

Про це повідомляє пресслужба компанії

«Результатом пілотного проєкту став приріст дебіту нафти з реагуючих свердловин від 18 до 21% нафти. Це додатковий видобуток — 2140 тонн нафти за 232 доби на першому об’єкті та 502 тонни нафти за 106 діб на другому», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до кінця 2024 року Укрнафта планує провести ще дві операції за потоковідхиляючим методом, а вже у 2025 році таких операцій має бути 28.

Як повідомлялося, наступного року ПАТ «Укрнафта» планує пробурити близько 30 нових свердловин.

Укрінформ За матеріалами:

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