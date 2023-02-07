Укрнафта не сплатила податків у бюджет на 4 млрд грн — Finance.ua
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Укрнафта не сплатила податків у бюджет на 4 млрд грн

Фондовий ринок
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Укрнафта не сплатила податків у бюджет на 4 млрд грн
Укрнафта не сплатила податків у бюджет на 4 млрд грн
Заборгованість Укрнафти зі сплати податкових платежів становить близько 4 млрд грн, зменшити її планується найближчими місяцями.
Про це директор компанії Сергій Корецький розповів у інтерв’ю виданню НВ Бізнес.
Корецький нагадав, що на момент його приходу до компанії її ліквідність становила близько місячного розміру заробітної плати, але ситуація поступово покращується.
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«Зараз ми трохи вирівнялися — почали продавати нафтопродукти, почали продавати газ із підземних сховищ, з’явилася маржинальність. З іншого боку, у нас величезна накопичена (заборгованість) з податків по ренті: нафта видобувається і не переробляється, а ренту, згідно із законом, треба платити. Але ми плануємо „вирівнятися“ вже в найближчі місяці», — розповів голова компанії.
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За його словами, «живі» гроші підприємству на сьогодні приносять продажі палива на АЗС, оптовий продаж нафтопродуктів та продаж природного газу зі сховищ на внутрішньому ринку. Зокрема, у грудні компанія продала 17 млн куб. м газу в основному через біржу, план на січень становить близько 100 млн куб. м.
Корецький додав, що паралельно Укрнафта формує підрозділ, який займатиметься продажами кінцевим споживачам.
Він також повідомив, що Укрнафта вже пройшла комплаєнс у ряду великих міжнародних компаній з метою потенційного продажу нафти за толінговою схемою, оскільки не може здійснювати її переробку всередині країни через зруйновані російськими ракетними ударами українські НПЗ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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