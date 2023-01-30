«Укрнафта» у лютому запустить власну паливну картку — Finance.ua

«Укрнафта» у лютому запустить власну паливну картку Сьогодні 16:11 — Фондовий ринок

ПАТ «Укрнафта» запускає власну паливну картку. Зараз відбувається тестування системи. Масовий випуск готується уже з лютого 2023 року.

Про це повідомила пресслужба ПАТ «Укрнафта».

Для кого карта, що вона дає

Спершу — для військових, споживачів критичної інфраструктури та юридичних осіб, але в планах також розвиток послуги для населення.

Картка UKRNAFTA дає можливість закупити прогнозовану кількість якісного пального на день, місяць чи рік роботи наперед. Також за її допомогою можна оперативно змінювати ці обсяги в залежності потреби.

Разом з паливною карткою запланований випуск власних скретч-карток (талонів).

Як оформити карту

Оформити заявку на картку та талони UKRNAFTA можна, звернувшись до комерційного підрозділу компанії за адресою: naftacards@ukrnafta.com

«Відтепер „Укрнафта“ зможе надавати послуги з попередньо оплаченого продажу пального незалежно від третіх осіб, що зробить сервіс та обслуговування таких програм більш стійким та надійним», — зазначив Сергій Корецький, директор ПАТ «Укрнафта».

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