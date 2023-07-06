«Укргазвидобування» запустило в роботу три високопродуктивні свердловини — Finance.ua

«Укргазвидобування» запустило в роботу три високопродуктивні свердловини Сьогодні 07:04

«Укргазвидобування» запустило в роботу три високопродуктивні свердловини

«Укргазвидобування» запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу. Дві з них нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

За даними пресслужби, дві нові свердловини «Укргазвидобування» пробурило на старому родовищі. Результат став можливим завдяки аналізу та використанню побудованої 3D-моделі. Такі підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн кубометрів.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

За даними «Укргазвидобування», компанія за перше півріччя 2023 року ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу.

«Це ті показники, які поступово наближають нас до поставленої мети — збільшення видобутку газу», — зазначив Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування».

Плани «Нафтогазу»

Раніше голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що Україна може пройти опалювальний сезон 2023−2024 років вперше без імпорту газу.

За його словами, у 2023 році НАК планує видобути 13,5 млрд кубометрів газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників.

У квітні Оператор газосховищ України «Укртрансгаз» розпочав новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ). Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби «Нафтогазу» в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів.

Уряд визначив, що на початок опалювального сезону у ПСГ повинно бути трохи більше ніж 14 млрд кубометрів.

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