«Укргазвидобування» в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу — Finance.ua
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«Укргазвидобування» в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

Фондовий ринок
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АТ «Укргазвидобування» в березні 2023 року запустило дві свердловини добовим дебітом 300-400 тис. куб. м на добу, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
«Ми не тільки забезпечуємо роботу наших об’єктів, а й працюємо над бурінням нових свердловин. Тільки за березень ми запустили дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тис куб. м на добу. Значного результату на цих свердловинах вдалося досягти завдяки застосуванню сучасних підходів до розроблення родовищ вуглеводнів», — цитує його слова пресслужба НАК.
Як повідомлялося, у середині березня «Укргазвидобування» оголосило про запуск нової оцінювально-експлуатаційної свердловини завглибшки 5950 м, яка дає 340 тис. куб. м на добу.
Під час її проєктування за допомогою 3D-моделі родовища фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яка досі не розроблялася.
Раніше очільник «Нафтогазу» зазначав, що компанія ставить за мету збільшити власний видобуток природного газу на 1 млрд куб. м у 2023 році — до 13,5 млрд куб. м, що відповідає добовому виробництву 37 млн куб. м.
«Укргазвидобування», 100% акцій якого належать НАК «Нафтогаз України», 2022 року видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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