Укрфінжитло отримало 30 мільярдів докапіталізації у вигляді ОВДП
«Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») на виконання рішення Кабінету міністрів отримала 30 млрд грн докапіталізації у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
«Відповідно до урядового рішення, Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП на загальну суму 30 млрд грн, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України обміняло ці облігації на акції додаткової емісії ПрАТ „Укрфінжитло“, випущені напередодні з метою збільшення статутного капіталу компанії», — йдеться у повідомленні.
У межах докапіталізації було випущено ОВДП з такими параметрами: 7 млрд грн — строк обігу 4 роки, ставка доходу 14,1% річних, купонний період 6 місяців; 10 млрд грн — строк обігу 5 років, ставка доходу 12,9% річних, купонний період 6 місяців; 13 млрд грн — строк обігу 7 років, ставка доходу 11,0% річних, купонний період 6 місяців.
За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, отримані ОВДП є довгостроковим фінансовим ресурсом, який використовуватиметься не в межах одного бюджетного періоду, а протягом кількох років — для стабільного фінансування «єОселя». Докапіталізація дозволить підтримувати обсяги кредитування та фінансувати десятки тисяч іпотечних кредитів у наступні роки.
Як повідомлялось, за весь час реалізації програми «єОселя» вже понад 22 тисячі українських родин отримали кредити на суму понад 38 млрд грн, а сама програма сформувала понад 95% нового іпотечного ринку України.
