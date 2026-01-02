Укрфінжитло отримало 30 мільярдів докапіталізації у вигляді ОВДП Сьогодні 10:33

«Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») на виконання рішення Кабінету міністрів отримала 30 млрд грн докапіталізації у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Відповідно до урядового рішення, Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП на загальну суму 30 млрд грн, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України обміняло ці облігації на акції додаткової емісії ПрАТ „Укрфінжитло“, випущені напередодні з метою збільшення статутного капіталу компанії», — йдеться у повідомленні.

У межах докапіталізації було випущено ОВДП з такими параметрами: 7 млрд грн — строк обігу 4 роки, ставка доходу 14,1% річних, купонний період 6 місяців; 10 млрд грн — строк обігу 5 років, ставка доходу 12,9% річних, купонний період 6 місяців; 13 млрд грн — строк обігу 7 років, ставка доходу 11,0% річних, купонний період 6 місяців.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, отримані ОВДП є довгостроковим фінансовим ресурсом, який використовуватиметься не в межах одного бюджетного періоду, а протягом кількох років — для стабільного фінансування «єОселя». Докапіталізація дозволить підтримувати обсяги кредитування та фінансувати десятки тисяч іпотечних кредитів у наступні роки.

Як повідомлялось, за весь час реалізації програми «єОселя» вже понад 22 тисячі українських родин отримали кредити на суму понад 38 млрд грн, а сама програма сформувала понад 95% нового іпотечного ринку України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.