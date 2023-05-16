Укренерго закликало українців споживати менше електроенергії у вечірній час — Finance.ua
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Укренерго закликало українців споживати менше електроенергії у вечірній час

Енергетика
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Укренерго закликало українців споживати менше електроенергії у вечірній час
Укренерго закликало українців споживати менше електроенергії у вечірній час
Національна енергетична компанія «Укренерго» просить українців обмежити споживання електроенергії у вечірній час. Про це компанія написала в Telegram.
Так, українців просять поекономити е/е з 19.00 до 22.00 години. Зокрема, пропонують вимкнути декілька електроприладів або використовувати їх вдень чи вночі.
Нічна масована атака росіян по Україні не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Втім вчорашні обстріли прифронтових регіонів пошкодили одну з магістральних ліній електропередачі, яка здійснює видачу потужності електростанції на Сході країни.
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Через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності і резервів.
Водночас триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях.
В компанії зазначили, що експортують електроенергію в Польщу і Молдову в той час, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.
За матеріалами:
Діло
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