Укренерго закликало українців споживати менше електроенергії у вечірній час — Finance.ua

Укренерго закликало українців споживати менше електроенергії у вечірній час Сьогодні 16:47 — Енергетика

Укренерго закликало українців споживати менше електроенергії у вечірній час

Національна енергетична компанія «Укренерго» просить українців обмежити споживання електроенергії у вечірній час. Про це компанія написала в Telegram.

Так, українців просять поекономити е/е з 19.00 до 22.00 години. Зокрема, пропонують вимкнути декілька електроприладів або використовувати їх вдень чи вночі.

Нічна масована атака росіян по Україні не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Втім вчорашні обстріли прифронтових регіонів пошкодили одну з магістральних ліній електропередачі, яка здійснює видачу потужності електростанції на Сході країни.

Через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності і резервів.

Водночас триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях.

В компанії зазначили, що експортують електроенергію в Польщу і Молдову в той час, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.