Укренерго закликало українців економити світло — Finance.ua

Укренерго закликало українців економити світло Сьогодні 16:34 — Енергетика

Укренерго закликало українців економити світло

Як пише Укренерго, зменшилась потужність атомних електростанцій через вихід у плановий ремонт одного з атомних енергоблоків.

Пік споживання у вівторок, 1 серпня, порівняно з понеділком зріс на 1,7%;через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 424 населені пункти.

ДЕТАЛЬНІШЕ: Сьогодні, 2 серпня, пішов у плановий ремонт ще один атомний енергоблок. Через це зменшилось виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання.

Найвище споживання у вівторок, 1 серпня, було о 21:30 і порівняно з понеділком зросло на 1,7%. Це рівнозначно потужності одного теплового енергоблока, який необхідно додатково залучати, щоб забезпечити потребу в електроенергії.

Але кількість енергоблоків, які можуть працювати та виробляти електроенергію, суттєво обмежена через масштабну ремонтну кампанію. Тому важливо економно використовувати електроенергію та розподіляти споживання упродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему.

Як допомогти енергосистемі

Ощадливо споживайте електроенергію:

охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Зменшилось виробництво електроенергії на атомних електростанціях, які працюють упродовж всієї доби, покриваючи основну частину споживання. Можливості компенсувати зниження потужності АЕС іншими видами генерації наразі обмежена через масштабну ремонтну кампанію на більшості електростанцій країни. При суттєвому зростанні споживання, особливо у вечірні години, імпорт електроенергії зможе лише частково допомогти забезпечити споживання.

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