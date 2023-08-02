Укренерго закликало українців економити світло — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укренерго закликало українців економити світло

Енергетика
43
Укренерго закликало українців економити світло
Укренерго закликало українців економити світло
Як пише Укренерго, зменшилась потужність атомних електростанцій через вихід у плановий ремонт одного з атомних енергоблоків.
Пік споживання у вівторок, 1 серпня, порівняно з понеділком зріс на 1,7%;через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 424 населені пункти.
ДЕТАЛЬНІШЕ: Сьогодні, 2 серпня, пішов у плановий ремонт ще один атомний енергоблок. Через це зменшилось виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання.
Найвище споживання у вівторок, 1 серпня, було о 21:30 і порівняно з понеділком зросло на 1,7%. Це рівнозначно потужності одного теплового енергоблока, який необхідно додатково залучати, щоб забезпечити потребу в електроенергії.
Але кількість енергоблоків, які можуть працювати та виробляти електроенергію, суттєво обмежена через масштабну ремонтну кампанію. Тому важливо економно використовувати електроенергію та розподіляти споживання упродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему.

Як допомогти енергосистемі

Ощадливо споживайте електроенергію:
  • охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
  • вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
  • переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Зменшилось виробництво електроенергії на атомних електростанціях, які працюють упродовж всієї доби, покриваючи основну частину споживання. Можливості компенсувати зниження потужності АЕС іншими видами генерації наразі обмежена через масштабну ремонтну кампанію на більшості електростанцій країни. При суттєвому зростанні споживання, особливо у вечірні години, імпорт електроенергії зможе лише частково допомогти забезпечити споживання.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.