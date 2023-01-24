"Укренерго" скасувала "день без обмежень" е/е для двох областей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"Укренерго" скасувала "день без обмежень" е/е для двох областей

Енергетика
93
НЕК «Укренерго» розпорядилася скасувати «день без обмежень» споживання електроенергії в Полтавській та Івано-Франківській областях, який було заплановано на вівторок для проведення режимних вимірювань електронавантаження для визначення реального обсягу такого споживання.
Як зазначили на своїх сторінках у фейсбуці в ніч на вівторок «Прикарпаттяобленерго» та «Полтаваобленерго», провести режимні вимірювання не вдасться через дефіцит потужності, тому областям на цей день доведено ліміти споживання, відповідно до яких застосовуватимуться погодинні графіки відключень.
Про новий день проведення режимних вимірювань буде повідомлено пізніше.
Як повідомлялося, обленерго Полтавської та Івано-Франківської областей у понеділок заявили про відсутність лімітів споживання ресурсу на вівторок, пояснивши це проведенням режимних вимірювань електронавантаження для визначення реального обсягу такого споживання.
Зокрема, «Прикарпаттяобленерго» пояснило, що у вівторок на Івано-Франківщині вимірюватимуть величину електричного навантаження, щоб знати, скільки електрики за добу споживає область за нормальних умов.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.