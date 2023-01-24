"Укренерго" скасувала "день без обмежень" е/е для двох областей — Finance.ua

"Укренерго" скасувала "день без обмежень" е/е для двох областей Сьогодні 13:33 — Енергетика

НЕК «Укренерго» розпорядилася скасувати «день без обмежень» споживання електроенергії в Полтавській та Івано-Франківській областях, який було заплановано на вівторок для проведення режимних вимірювань електронавантаження для визначення реального обсягу такого споживання.

Як зазначили на своїх сторінках у фейсбуці в ніч на вівторок «Прикарпаттяобленерго» та «Полтаваобленерго», провести режимні вимірювання не вдасться через дефіцит потужності, тому областям на цей день доведено ліміти споживання, відповідно до яких застосовуватимуться погодинні графіки відключень.

Про новий день проведення режимних вимірювань буде повідомлено пізніше.

Як повідомлялося, обленерго Полтавської та Івано-Франківської областей у понеділок заявили про відсутність лімітів споживання ресурсу на вівторок, пояснивши це проведенням режимних вимірювань електронавантаження для визначення реального обсягу такого споживання.

Зокрема, «Прикарпаттяобленерго» пояснило, що у вівторок на Івано-Франківщині вимірюватимуть величину електричного навантаження, щоб знати, скільки електрики за добу споживає область за нормальних умов.

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