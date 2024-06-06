«Укренерго» скасовує тендер на закупівлю нових кондиціонерів — Finance.ua
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«Укренерго» скасовує тендер на закупівлю нових кондиціонерів

Фондовий ринок
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Компанія «Укренерго» відмовилася від тендеру на закупівлю нових систем кондиціонування та заявила, що кондиціонери та спліт-системи в офісах компанії не працюють.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
«Сьогоднішній тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований. Процедуру скасування відповідно до законодавства вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють», — пише компанія.
Опубліковано тендер на Prozorro на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, наші сервісні служби почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.
«Мета цієї закупівлі була — забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Про це вказано в тендерній документації на Prozorro (підтвердження — на фото та за посиланням)» — пише компанія.
«Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедури займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів. Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде скасований. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії. Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення».
Перегляуть також всі актуальні закупівлі охолоджуючих пристроїв. В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Сьогодні внутрішні комунікації також нададуть нашим співробітникам, які працюють в офісних приміщеннях, як правильно переносити спеку і, що в компанії зараз немає дресс-коду.

Довідка Finance.ua:

  • 5 червня стало відомо, що Національна енергетична компанія «Укренерго» оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів з очікуваною вартістю у 629 тис. грн.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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