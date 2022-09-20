Укрексімбанк виставив на продаж борги позичальників – фізосіб на 2 млрд гривень — Finance.ua

Укрексімбанк виставив на продаж борги позичальників – фізосіб на 2 млрд гривень Вчора 11:12 — Фондовий ринок

Державний експортно-імпортний банк виставив на продаж борги позичальників — фізосіб на 2 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Укрексімбанк, враховуючи ризики воєнного часу та з метою зниження рівня NPL в кредитному портфелі, ухвалив рішення щодо продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями позичальників — фізичних осіб, які не виконують зобов’язання перед банком.

Основні характеристика портфеля:

— кредити фізичних осіб, забезпечені заставою (домоволодіння, квартири, земельні ділянки, об’єкти комерційної нерухомості. Географія — вся Україна).

— кредити фізичних осіб, за якими заставу продано в рамках виконавчого провадження або в процедурі ліквідації майнових поручителів.

За 80% портфеля банком проведено претензійно-позовну роботу та ініційовано виконавче провадження.

Лоти формуються за кредитними договорами як окремих позичальників, так і груп позичальників, пов’язаних договорами забезпечення (іпотеки, застави тощо).

Загалом на продаж виставляється 362 лоти на суму заборгованості близько 2 млрд гривень.

Початковий продаж здійснюватиметься шляхом англійських аукціонів з проведенням торгів з підвищенням ціни

Стартовою ціною є номінальна (повна) сума заборгованості позичальників перед банком.

Нереалізовані лоти у разі наявності пропозицій з ринку щодо викупу будуть виставлені на голландські аукціони з проведенням торгів зі зниженням початкової ціни за окремим рішенням банку.

Перші аукціони (170 лотів на 1,2 млрд гривень) заплановано на 17 жовтня в системі електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України), де розміщено перелік лотів Укрексімбанку.

До участі в аукціонах запрошуються юридичні особи — фінансові установи, які відповідно до законодавства мають право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.

100% акцій ПАТ «Укрексімбанк» перебувають у державній власності.

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