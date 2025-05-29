Укрексімбанк отримав 2,4 мільярда гривень прибутку за перший квартал 2025 року — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Укрексімбанк отримав 2,4 мільярда гривень прибутку за перший квартал 2025 року Вчора 14:20

Державний Укрексімбанк увійшов до трійки найприбутковіших банків за перший квартал 2025 року, отримавши 2,4 мільярда гривень прибутку.*

Фінансовий результат 2024

Державний Укрексімбанк завершив 2024 фінансовий рік із рекордним прибутком до сплати податків у розмірі 5,9 мільярда гривень, що на 20,1% перевищує показник 2023 року. Прибуток після оподаткування становить 2,7 мільярда гривень.

Отриманий прибуток є найбільшим в історії банку.

Станом на кінець 2024 року власний капітал Банку зріс до 11,37 мільярда гривень проти 7,37 мільярда гривень роком раніше.

Виконання нормативів

Банк виконує вимоги щодо пруденційних нормативів адекватності капіталу. Станом на 25 березня 2025 року норматив достатності регулятивного капіталу склав близько 12% (норматив — не менше 10%), норматив достатності капіталу І рівня — 8% (норматив — не менше 7,5%).

Довідково

На 1 квітня 2025 року АТ «Укрексімбанк"*:

№ 1 за обсягом коштів клієнтів — юридичних осіб — 170,5 мільярда гривень.

Топ-2 на банківському ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб — 80,6 мільярда гривень.

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