ПАРТНЕРСЬКА Укрексімбанк — найкращий банк для корпоративного бізнесу за версією Euromoney Awards for Excellence 2025 Сьогодні 09:10 — Фондовий ринок

«Найкращий банк в Україні для корпоративного бізнесу» Euromoney Awards for Excellence 2025. Ця відзнака підтверджує провідні позиції Укрексімбанку на ринку фінансових послуг для корпоративного сегмента та стратегічну роль для української економіки. Державний Укрексімбанк, вперше в історії банку, отримав престижну нагороду за результатами фахового міжнародного рейтингу Euromoney Awards for Excellence 2025. Ця відзнака підтверджує провідні позиції Укрексімбанку на ринку фінансових послуг для корпоративного сегмента та стратегічну роль для української економіки.

«Висока оцінка від Euromoney — це визнання ефективного впровадження стратегії розвитку Укрексімбанку, а також свідчення суттєвих позитивних зрушень у діяльності банку, його репутації серед учасників фінансового ринку та клієнтів. Укрексімбанк і надалі зосереджуватиме зусилля на підтримці корпоративних клієнтів, розвитку критично важливих та пріоритетних галузей, а також на глибокій трансформації організаційної структури, вдосконаленні операційних процесів і впровадженні ESG ініціатив», — коментує Голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко.

Укрексімбанк для корпоративних клієнтів: топ-3 факти

Упродовж 2024 року Банк профінансував понад 200 корпоративних клієнтів на загальну суму 21,8 млрд грн.

Станом на 1 січня 2025 року: кредитний портфель юридичних осіб Банку склав 78,5 млрд грн; портфель коштів клієнтів-юридичних осіб сягнув 170,0 млрд грн, що на 20,4 млрд грн більше, ніж у 2024 році (без урахування переоцінки за валютним курсом).*

У співпраці зі міжнародними фінансовими установами — Світовим банком, ЄІБ, ЄБРР та ЄІФ — Банком за час своєї роботи на ринку України профінансовано проєктів на понад 1 млрд євро.

Довідково

Euromoney Awards for Excellence 2025 — один із найавторитетніших рейтингів у світовій фінансовій індустрії, який щорічно визначає кращі банки за різними напрямами діяльності, ґрунтуючись на оцінках експертів та опитуваннях клієнтів.

Euromoney — це міжнародний аналітичний журнал про банківську справу та фінансові ринки, що видається з 1969 року. Аудиторія журналу включає керівництво вищої ланки великих компаній, інвесторів та представників фінансового сектору з усього світу. Рейтинги Euromoney вважаються одними з найавторитетніших у світі.

*За даними з офіційного сайту НБУ

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