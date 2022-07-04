«Укравтодор» отримає додаткові 5,88 млрд грн на ремонт доріг — Finance.ua
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«Укравтодор» отримає додаткові 5,88 млрд грн на ремонт доріг

Казна та Політика
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«Укравтодор» отримає додаткові 5,88 млрд грн на ремонт доріг
«Укравтодор» отримає додаткові 5,88 млрд грн на ремонт доріг
Суму, яку отримає «Укравтодор» для відновлення дорожньої інфраструктури, збільшили з 490 млн грн до 6,37 млрд грн.
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 545-р.
Розпорядженням № 545-р від 28 червня Кабмін вніс зміни до розпорядження № 292-р від 12 квітня цього року. Згідно з документом, кошти підуть на ремонт і будівництво доріг та інфраструктури, розробку і впровадження тимчасових споруд для забезпечення транспортного та пішохідного сполучення.
Також профінансують оптимізацію інфраструктури відповідно до потреб національної безпеки та оборони і облаштування споруд для потреб Збройних сил України (ЗСУ).
Зокрема гроші використають для оплати утримання служби замовника, розробки проєктної документації та на підтримку діяльності державних підприємств і організацій, що належать до сфери управління «Укравтодору». До останнього враховуються субсидії, поточні трансферти в частині оплати праці з нарахуваннями.
Також передбачені витрати на медикаменти і перев’язувальні матеріали, забезпечення продуктами харчування та оплата комунальних послуг й енергоносіїв
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