«Укравтодор» отримає додаткові 5,88 млрд грн на ремонт доріг — Finance.ua

«Укравтодор» отримає додаткові 5,88 млрд грн на ремонт доріг Вчора 21:32 — Казна та Політика

«Укравтодор» отримає додаткові 5,88 млрд грн на ремонт доріг

Суму, яку отримає «Укравтодор» для відновлення дорожньої інфраструктури, збільшили з 490 млн грн до 6,37 млрд грн.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 545-р.

Розпорядженням № 545-р від 28 червня Кабмін вніс зміни до розпорядження № 292-р від 12 квітня цього року. Згідно з документом, кошти підуть на ремонт і будівництво доріг та інфраструктури, розробку і впровадження тимчасових споруд для забезпечення транспортного та пішохідного сполучення.

Також профінансують оптимізацію інфраструктури відповідно до потреб національної безпеки та оборони і облаштування споруд для потреб Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема гроші використають для оплати утримання служби замовника, розробки проєктної документації та на підтримку діяльності державних підприємств і організацій, що належать до сфери управління «Укравтодору». До останнього враховуються субсидії, поточні трансферти в частині оплати праці з нарахуваннями.

Також передбачені витрати на медикаменти і перев’язувальні матеріали, забезпечення продуктами харчування та оплата комунальних послуг й енергоносіїв

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