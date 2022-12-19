«Укравтодор» домовився з французькою Matiere про постачання легкозбірних мостів на €25 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укравтодор» домовився з французькою Matiere про постачання легкозбірних мостів на €25 млн

Казна та Політика
17
Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») домовилось з компанією Matiere про постачання легкозбірних мостів на суму 25 млн евро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Читайте також
«„Укравтодор“ підписав меморандум із французькою компанією Matiere. Ідеться про постачання легкозбірних мостів на суму 25 млн євро. росіяни зруйнували та пошкодили 25 тис. км доріг та 315 мостів. За підтримки французьких друзів зможемо відновлюватися швидше», — сказав він.
Нагадаємо, Норвегія відправила в Україну 10 мостів для відновлення проїзду у постраждалих від бойових дій областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.