Україну визнали потенційним членом ОЕСР: що дає вступ до "клубу успішних країн" — Finance.ua
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Україну визнали потенційним членом ОЕСР: що дає вступ до "клубу успішних країн"

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Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проекту дорожньої карти.
Про це повідомляється в заяві прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
Шмигаль заявив, що у липні цього року в Лугано від імені держави він передав заявку на вступ України генеральному секретаревіОЕСР Матіасу Корману.
«Пан Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України», — написав прем’єр.

Що дасть вступ України в ОЕСР

Як зазначив Шмигаль, Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим «клубом успішних країн», на який припадає понад 62% світового ВВП.
«Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна — перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу», — додав прем’єр.
Нагадаємо, Рада Організації економічного розвитку і співробітництва (ОЕСР) прийняла рішення про негайне припинення участі росії і білорусі в органах ОЕСР.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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