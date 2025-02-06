Український завод випустив партію потужних спецавтомобілів на базі Iveco — Finance.ua

Український завод випустив партію потужних спецавтомобілів на базі Iveco Сьогодні 03:56 — Технології&Авто

Український завод випустив партію потужних спецавтомобілів на базі Iveco

Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив чергову партію бурокранів Hyundai Everdigm на базі Iveco T-Way. Про це повідомляє сайт українського виробника.

Бурильно-кранова машина HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm — флагманська позиція в асортименті спецтехніки, яку виготовляє підприємство.

«Зроблено чергову партію з 5 одиниць нових бурокранів HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm на базі Iveco T-WAY AD190T43WH 4×4», — йдеться у повідомленні.

Бортова платформа на базі Iveco T-Way має наступні характеристики:

Колісна формула 4×4

Повна вага — 15 000 кг

Вантажопідйомність — 11 500 кг

Двигун Cursor 316 кВт (430 к.с.) при 1500−1900 об/хв, 12 882 см³

Габаритні розміри (ДхШхВ) 7932×2550×3245 мм

Навантаження на передню/задню вісь 9000/11 000 кг

Колісна база 4500 мм

Кабіна денна

Бортова платформа 5000×2450×600 мм, сталь.

Бурильно-кранова машина HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm застосовується для буріння та встановлення ліній електропередачі, а також у будівництві — для буріння набивних паль.

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MMR За матеріалами:

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