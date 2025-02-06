Український завод випустив партію потужних спецавтомобілів на базі Iveco — Finance.ua
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Український завод випустив партію потужних спецавтомобілів на базі Iveco

Технології&Авто
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Український завод випустив партію потужних спецавтомобілів на базі Iveco
Український завод випустив партію потужних спецавтомобілів на базі Iveco
Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив чергову партію бурокранів Hyundai Everdigm на базі Iveco T-Way. Про це повідомляє сайт українського виробника.
Бурильно-кранова машина HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm — флагманська позиція в асортименті спецтехніки, яку виготовляє підприємство.
«Зроблено чергову партію з 5 одиниць нових бурокранів HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm на базі Iveco T-WAY AD190T43WH 4×4», — йдеться у повідомленні.
Бортова платформа на базі Iveco T-Way має наступні характеристики:
  • Колісна формула 4×4
  • Повна вага — 15 000 кг
  • Вантажопідйомність — 11 500 кг
  • Двигун Cursor 316 кВт (430 к.с.) при 1500−1900 об/хв, 12 882 см³
  • Габаритні розміри (ДхШхВ) 7932×2550×3245 мм
  • Навантаження на передню/задню вісь 9000/11 000 кг
  • Колісна база 4500 мм
  • Кабіна денна
  • Бортова платформа 5000×2450×600 мм, сталь.
Бурильно-кранова машина HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm застосовується для буріння та встановлення ліній електропередачі, а також у будівництві — для буріння набивних паль.
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За матеріалами:
MMR
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