Український завод випустив партію потужних спецавтомобілів на базі Iveco — Finance.ua

Український завод випустив партію потужних спецавтомобілів на базі Iveco
Завод спецтехніки «Техкомплект» виготовив чергову партію бурокранів Hyundai Everdigm на базі Iveco T-Way. Про це повідомляє сайт українського виробника.
Бурильно-кранова машина HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm — флагманська позиція в асортименті спецтехніки, яку виготовляє підприємство.
«Зроблено чергову партію з 5 одиниць нових бурокранів HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm на базі Iveco T-WAY AD190T43WH 4×4», — йдеться у повідомленні.
Бортова платформа на базі Iveco T-Way має наступні характеристики:
- Колісна формула 4×4
- Повна вага — 15 000 кг
- Вантажопідйомність — 11 500 кг
- Двигун Cursor 316 кВт (430 к.с.) при 1500−1900 об/хв, 12 882 см³
- Габаритні розміри (ДхШхВ) 7932×2550×3245 мм
- Навантаження на передню/задню вісь 9000/11 000 кг
- Колісна база 4500 мм
- Кабіна денна
- Бортова платформа 5000×2450×600 мм, сталь.
Бурильно-кранова машина HKTC HLC-8026A Hyundai Everdigm застосовується для буріння та встановлення ліній електропередачі, а також у будівництві — для буріння набивних паль.
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