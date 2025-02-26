Український завод виготовив і передав замовнику сучасний 300-сильний самоскид — Finance.ua
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Український завод виготовив і передав замовнику сучасний 300-сильний самоскид

Фондовий ринок
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Український завод виготовив і передав замовнику сучасний 300-сильний самоскид
Український завод виготовив і передав замовнику сучасний 300-сильний самоскид
Завод комунальної техніки «Альфатекс» виготовив і відвантажив замовнику самоскид з тристороннім розвантаженням на китайському шасі Dayun. Про це повідомляє пресслужба виробника.
«Надійний та потужний самоскид АТВ-11/2 (4×2) з тристороннім розвантаженням та об’ємом платформи 13 куб. м — ідеальний вибір для тих, хто цінує продуктивність, ефективність та економічність. Завдяки вантажопідйомності в 12 тонн, він легко справляється з навантаженням і перевезенням будь-яких вантажів», — йдеться у повідомленні.
Самоскидна надбудова базується на новому середньотоннажному автомобілі Dayun CGC1210. Це шасі виготовлено з використанням найсучасніших технологій та матеріалів, гарантуючи надійність та продуктивність.
Модель комплектується дизельним двигуном потужністю 300 кінських сил і трансмісією FAST 9+1.
У списку оснащення значаться кондиціонер, подушка безпеки, пневмосидіння водія, електросклопідіймачі, круїз-контроль, дзеркала заднього огляду з підігрівом, а також сучасна аудіосистема з підтримкою Bluetooth.

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За матеріалами:
MMR
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