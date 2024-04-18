Український виробник випустив партію бортових автомобілів на шасі Peugeot (фото) — Finance.ua
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Український виробник випустив партію бортових автомобілів на шасі Peugeot (фото)

Фондовий ринок
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Український виробник випустив партію бортових автомобілів на шасі Peugeot (фото)
Український виробник випустив партію бортових автомобілів на шасі Peugeot (фото)
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив і відвантажив замовнику партію бортових автомобілів АТВ-13/1 на шасі Peugeot з подвійною кабіною. Про це повідомляє пресслужба виробника.
Ці автомобілі ідеально підходять для застосування в умовах обмеженості: на міських вулицях, у дворах тощо.
Автомобілі створено на базі Peugeot Boxer другого покоління. Модель комплектується дизельними двигунами потужністю від 101 до 177 кінських сил. У 2020 році виробник презентував повністю електричний комерційний фургон Peugeot e-Boxer. Машина отримала електромотор потужністю 90 122 к.с. з максимальним крутним моментом 260 Нм, який дозволяє фургону розганятися до максимальної швидкості у 110 км/год.
Раніше завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив і відвантажив замовнику автовишку на шасі Iveco.
За матеріалами:
mmr.ua
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