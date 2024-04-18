Український виробник випустив партію бортових автомобілів на шасі Peugeot (фото) — Finance.ua

Український виробник випустив партію бортових автомобілів на шасі Peugeot (фото) 18.04.2024, 01:13 — Фондовий ринок

Український виробник випустив партію бортових автомобілів на шасі Peugeot (фото)

Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив і відвантажив замовнику партію бортових автомобілів АТВ-13/1 на шасі Peugeot з подвійною кабіною. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Ці автомобілі ідеально підходять для застосування в умовах обмеженості: на міських вулицях, у дворах тощо.

Автомобілі створено на базі Peugeot Boxer другого покоління. Модель комплектується дизельними двигунами потужністю від 101 до 177 кінських сил. У 2020 році виробник презентував повністю електричний комерційний фургон Peugeot e-Boxer. Машина отримала електромотор потужністю 90 122 к.с. з максимальним крутним моментом 260 Нм, який дозволяє фургону розганятися до максимальної швидкості у 110 км/год.

Раніше завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив і відвантажив замовнику автовишку на шасі Iveco.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.