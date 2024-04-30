Через 25 років: HMD планує перевипустити легендарну Nokia 3210 (фото) — Finance.ua

Через 25 років: HMD планує перевипустити легендарну Nokia 3210 (фото) Сьогодні 05:44 — Фондовий ринок

Через 25 років: HMD планує перевипустити легендарну Nokia 3210 (фото)

HMD Global нещодавно представила кілька телефонів у Кенії. Окрім дебюту своєї серії HMD Pulse під власним брендом, компанія, схоже, випустила Nokia 225 4G (2024) і попередила про випуск Nokia 3210 (2024).

Про це пише 91mobiles.com

На відміну від лінійки HMD Pulse, дві останні є 2024 ітеграціями колись популярних телефонів Nokia. Nokia 225 4G мала варіант 2020 року, а Nokia 3210 повернеться через 25 років.

Nokiamob є джерелом цієї інформації, але публікація не містить подробиць про Nokia 225 4G. Тож ви можете переглянути цю публікацію, щоб дізнатися про характеристики, ціну та доступність телефону, про які раніше йшлося.

Однак публікація оприлюднила постер або маркетинговий слайд, який демонструє Nokia 3210. Подивіться:

Деталі

Плакат/слайд має назву: «Тепер, 25 років потому, легендарний телефон повернувся».

Оригінальна Nokia 3210 була випущена 18 березня 1999 року.

Характеристки

Його переробили з нуля з сучасним дизайном і ретро-інтерфейсом. Новий дизайн Nokia 3210, представлений на зображенні, що потрапило в мережу, більше схожий на Nokia 6310 2021. Цей дизайн виглядає набагато сучасніше, ніж оригінальна Nokia 3210.

Є нова задня камера і модуль спалаху. Ви отримуєте як новий логотип Nokia, так і логотип HMD на задній панелі.

Окрім дизайну, можна очікувати довший термін служби батареї та новіші варіанти підключення, такі як Bluetooth, 4G тощо.

Тут також є культова гра Snake.

Як було

Технічні характеристики Nokia 3210 (1999)

Дисплей: на передній панелі був 1,5-дюймовий монохромний графічний РК-екран із підсвічуванням із роздільною здатністю 84×48 пікселів і щільністю пікселів 64 PPI.

Розміри телефону становили 123,8 мм x 50,5 мм x 16,7−22,5 мм.

Він важив приблизно 151 грам.

Мелодії дзвінка. Ви не лише отримали 40 монофонічних мелодій у форматі .nrt, але й створювали власні мелодії за допомогою функції створення мелодій.

Карта пам’яті: не було підтримки зовнішньої карти пам’яті.

Ігри: було 3 вбудовані ігри для ваших розважальних потреб.

Термін служби батареї: 55−260 годин у режимі очікування та 180−270 хвилин у режимі розмови. На зарядку пристрою пішло близько 4 годин.

Дводіапазонне підключення, опціональний вібросигнал, внутрішня антена швидкого набору, зелене підсвічування клавіатури та змінна панель.

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