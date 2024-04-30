Планшет Redmi Pad SE з акумулятором на 8000 мАг представлено в Індії (фото) — Finance.ua

Планшет Redmi Pad SE з акумулятором на 8000 мАг представлено в Індії (фото) 30.04.2024, 00:54 — Фондовий ринок

Хiaomi Smarter Living компанія представила планшет Redmi Pad SE в Індії. Він спочатку дебютував у Китаї минулого року в серпні.

Про це повідомляє 91mobiles.com

Він поставляється з 11-дюймовим дисплеєм, чіпсетом Snapdragon 680, акумулятором на 8000 мАг і спеціальною оболонкою MIUI 14 із коробки. Планшет продаватиметься лише у варіанті з Wi-Fi, оскільки версії 4G немає.

Крім планшета Redmi Pad SE, бренд також представив Redmi Buds 5A в Індії та інші пристрої IoT.

Планшет доступний у графітово-сірому та лавандово-фіолетовому кольорах.

Продаж Redmi Pad SE розпочалась 24 квітня через Amazon, Flipkart, сайт Xiaomi та роздрібні магазини Xiaomi.

Кольори

Redmi Buds 5A мають спеціальну початкову ціну, а продаж почнеться 29 квітня в магазинах Mi.com, Xiaomi та Reliance. Вони будуть доступні в чорному та білому кольорах.

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