Планшет Redmi Pad SE з акумулятором на 8000 мАг представлено в Індії (фото) — Finance.ua
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Планшет Redmi Pad SE з акумулятором на 8000 мАг представлено в Індії (фото)

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Хiaomi Smarter Living компанія представила планшет Redmi Pad SE в Індії. Він спочатку дебютував у Китаї минулого року в серпні.
Про це повідомляє 91mobiles.com.
Він поставляється з 11-дюймовим дисплеєм, чіпсетом Snapdragon 680, акумулятором на 8000 мАг і спеціальною оболонкою MIUI 14 із коробки. Планшет продаватиметься лише у варіанті з Wi-Fi, оскільки версії 4G немає.
Крім планшета Redmi Pad SE, бренд також представив Redmi Buds 5A в Індії та інші пристрої IoT.
Планшет доступний у графітово-сірому та лавандово-фіолетовому кольорах.
Продаж Redmi Pad SE розпочалась 24 квітня через Amazon, Flipkart, сайт Xiaomi та роздрібні магазини Xiaomi.
Кольори
Redmi Buds 5A мають спеціальну початкову ціну, а продаж почнеться 29 квітня в магазинах Mi.com, Xiaomi та Reliance. Вони будуть доступні в чорному та білому кольорах.
Планшет Redmi Pad SE з акумулятором на 8000 мАг представлено в Індії (фото)

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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