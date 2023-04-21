Український виробник представив сучасний бензовоз (фото) — Finance.ua
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Український виробник представив сучасний бензовоз (фото)

Фондовий ринок
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Український виробник представив сучасний бензовоз (фото)
Український виробник представив сучасний бензовоз (фото)
Завод Спецтехніки Техкомлпект виготовив новий бензовоз на шасі Foton Aumark 1088. Незабаром машину передадуть замовнику.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.
«Цього разу модуль для видачі та обліку палива розміщений не позаду кабіни або 2-секційної 5-кубової цистерни в спеціальному відсіку (як це було в попередніх моделях бензовозів на FOTONах), а традиційно для нашого виробництва — знизу та збоку цистерни», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, шасі Foton Aumark 1088 оснащене дизельним двигуном потужністю 152 к.с. та 6-ступінчастою механічною трансмісією. У списку опцій значаться кондиціонер, радіо/MP3, центральний замок, протитуманні фари, електросклопідйомники, підігрів дзеркал заднього огляду, а також системи ABS+ESC.
Раніше Завод Спецтехніки Техкомлпект виготовив самоскиди на новій моделі шасі від Dongfeng.
За матеріалами:
MMR
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