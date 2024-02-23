Український виробник представив нову сучасну автовишку на шасі Iveco (Фото) — Finance.ua

Український виробник представив нову сучасну автовишку на шасі Iveco (Фото)
Завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС випустив і відвантажив на адресу замовнику сучасну автовишку.
Про це повідомляє пресслужба виробника.
Атвовишку СTE B-LIFT 187 HY було встановлено на шасі Iveco Daily. Техніка була придбана за кошти Агентства США з міжнародного розвитку, в рамках підписаного меморандуму про співпрацю, який спрямований на укріплення енергетичної безпеки країни.
Автогідропідйомник призначений для підйому робітників з інструментами й матеріалами на висоту до 18,0 метрів для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт.
Конструкція стріли автовишки CTE B-LIFT 187 HY — 3-х секційна телескопічна коробчатого профілю. До речі всі італійські автовишки СTE виготовляються з надміцної конструкційної європейської сталі STRENX, що дозволяє знизити загальну вагу обладнання для монтажу на маловантажні шасі, а також збільшити безпеку при роботі та загальний термін експлуатації. Кут повороту стріли — 360 градусів.
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