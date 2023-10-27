Український виробник представив бортовий автомобіль на базі Iveco Daily (Фото) — Finance.ua
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Український виробник представив бортовий автомобіль на базі Iveco Daily (Фото)

Фондовий ринок
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Український виробник представив бортовий автомобіль на базі Iveco Daily (Фото)
Український виробник представив бортовий автомобіль на базі Iveco Daily (Фото)
Завод Спецтехніки «Техкомплект» виготовив бортову платформу на базі Iveco Daily з оригінальним тентом. Про це повідомили у пресслужбі виробника.
Машина має хвилинне розкриття борту завдяки спеціальній шнурівці на еспандері, яка забезпечує миттєвий доступ до робочого інструменту та обладнання.
Габаритні розміри бортової платформи з тентом, мм:
  • довжина — 3700;
  • ширина — 2200;
  • висота — 1700.
Шасі має колісну формулу 4×2 та подвійну кабіну.
Зазначимо, останнє покоління Iveco Daily оснащується двигунами потужністю від 106 до 205 кінських сил.
Нагадаємо, днями Завод Спецтехніки «Техкомплект» виготовив і відвантажив партію бригадних автомобілів на базі JAC N56DC.
Раніше Завод Спецтехніки «Техкомплект» виготовив 4 вантажні мікроавтобуси із суцільнометалевим фургоном на базі Fiat Ducato з галузевою спеціалізацією. Автомобілі призначені для відновлення енергетичної інфраструктури нашої країни.
За матеріалами:
mmr.ua
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