Український виробник представив бортовий автомобіль на базі Iveco Daily (Фото) — Finance.ua

Український виробник представив бортовий автомобіль на базі Iveco Daily (Фото) Сьогодні 23:57 — Фондовий ринок

Український виробник представив бортовий автомобіль на базі Iveco Daily (Фото)

Завод Спецтехніки «Техкомплект» виготовив бортову платформу на базі Iveco Daily з оригінальним тентом. Про це повідомили у пресслужбі виробника.

Машина має хвилинне розкриття борту завдяки спеціальній шнурівці на еспандері, яка забезпечує миттєвий доступ до робочого інструменту та обладнання.

Габаритні розміри бортової платформи з тентом, мм:

довжина — 3700;

ширина — 2200;

висота — 1700.

Шасі має колісну формулу 4×2 та подвійну кабіну.

Зазначимо, останнє покоління Iveco Daily оснащується двигунами потужністю від 106 до 205 кінських сил.

Нагадаємо, днями Завод Спецтехніки «Техкомплект» виготовив і відвантажив партію бригадних автомобілів на базі JAC N56DC.

Раніше Завод Спецтехніки «Техкомплект» виготовив 4 вантажні мікроавтобуси із суцільнометалевим фургоном на базі Fiat Ducato з галузевою спеціалізацією. Автомобілі призначені для відновлення енергетичної інфраструктури нашої країни.

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