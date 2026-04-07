Український всюдихід Atlas виставили на престижному аукціоні — ціна (фото) Сьогодні 23:26 — Технології&Авто

Український всюдихід-амфібія Atlas, створений для подолання екстремальних умов, не знайшов нового власника на аукціоні Bring a Trailer.

Ціна

Попри вражаючі можливості, торги завершилися на рівні 120 000 доларів, що виявилося нижче резервної ціни продавця.

Atlas позиціонується як універсальний транспорт для бездоріжжя, здатний долати скелі, болота та водні перешкоди. На суші він розвиває швидкість до 60 км/год, тоді як на воді — близько 7 км/год. Концептуально модель нагадує такі всюдиходи, як Sherp, орієнтовані на складні умови експлуатації.

Машину побудували в Україні у 2024 році, після чого її експортували до США, де виставили на продаж у Флориді.

Однією з ключових особливостей стали великі 25-дюймові колеса з масивними шинами, які забезпечують як прохідність, так і плавучість. Також встановлено паливний бак об’ємом 100 літрів, що дозволяє вирушати у тривалі автономні поїздки.

Характеристики

Під капотом розміщено 1,5-літровий турбодизель Renault K9K потужністю 90 к.с. і 220 Нм крутного моменту. Двигун працює у парі з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач, а привід передається на всі колеса. Конструкція також передбачає блокування переднього та заднього диференціалів, систему підкачування шин і водяний насос для руху по воді.

Усередині Atlas розрахований на шістьох пасажирів і має трирядне компонування сидінь із центральним місцем водія. Хоча модель не орієнтована на швидкість чи комфорт у класичному розумінні, вона робить ставку на функціональність і прохідність у найскладніших умовах.

