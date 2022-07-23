Український паспорт посів 35-ту сходинку за «мобільністю» у світі — Finance.ua
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Український паспорт посів 35-ту сходинку за «мобільністю» у світі

Казна та Політика
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Український паспорт посів 35-ту сходинку за «мобільністю» у світі
Український паспорт посів 35-ту сходинку за «мобільністю» у світі
Український закордонний паспорт посів 35-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.
Про це свідчать дані оновленого Індексу.
Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття в 144 країни.
Зазначається, що 35-ту позицію Україна розділяє з Макао.
Очолює рейтинг Японія, чиї громадяни можуть відвідати 193 країни. Друге місце поділяють Сінгапур та Південна Корея, чиї громадяни можуть відвідати з безвізовим доступом 192 країни. Трійку замикають Німеччина й Іспанія, чиї громадяни можуть подорожувати до 190 країн.
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Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжируючи їх за кількістю країн безвізового в’їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в’їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.
Нагадаємо, станом на квітень 2022 року український закордонний паспорт займав 34-у позицію у міжнародному рейтингу. Тоді з ним можна було без віз або з візою після прибуття потрапити лише в 143 країни.
До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

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За матеріалами:
Укрінформ
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