Український МХП купує 41% іспанської компанії — Finance.ua

Український МХП купує 41% іспанської компанії Сьогодні 11:14 — Фондовий ринок

Український МХП купує 41% іспанської компанії

«МХП», міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, підписала 20 березня угоду про купівлю-продаж акцій (Share Purchase Agreement, SPA) з акціонерами, які представляють понад 41% акціонерного капіталу однієї з провідних іспанських компаній UVESA.

«Ця угода знаменує важливу віху у стратегічній експансії MHP на іспанський ринок, підкріплюючи її довгострокове бачення щодо посилення своєї присутності в європейському секторі птахівництва», — йдеться у повідомленні МХП на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з умовами SPA, MХП придбає акції за фіксованою ціною EUR225 за акцію з додатковою умовною винагородою до EUR21,43 за акцію за дотримання певних умов після закриття. Угода також дозволяє іншим акціонерам UVESA приєднатися до SPA протягом одного місяця з моменту підписання, що дозволить їм брати участь у роботі компанії на аналогічних умовах.

«Для MХП розширення в Європі означає побудову міцних партнерських відносин, впровадження інновацій та створення довгострокового впливу. UVESA, з її надійною репутацією та глибоким корінням в Іспанії, природним чином відповідає баченню MХП про стійке зростання та внесок в економічний розвиток країни. MХП привносить свій досвід, операційну досконалість та передові технології для підтримки зростання UVESA, дозволяючи їй масштабуватися та виходити на нові ринки по всій Європі та на Близькому Сході.

В основі цього партнерства стоять люди. Понад 3000 співробітників, які визначають UVESA сьогодні, залишаться серцем компанії. Ми, як і раніше, віддані стабільності робочих місць та створенню економічної цінності для регіону", — наголосив др. Джон Річ, виконавчий голова ради директорів MХП.

Президент UVESA Антоніо Санчес висловив упевненість, що партнерство з MХП знаменує собою новий і важливий етап в історії UVESA.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.