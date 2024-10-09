Український легіон: чи зможуть перетинати кордон ті, хто доєднається до легіону — Finance.ua

Український легіон: чи зможуть перетинати кордон ті, хто доєднається до легіону Сьогодні 19:12

Український легіон: чи зможуть перетинати кордон ті, хто доєднається до легіону

Ті, хто вступить в Український легіон, зможуть «без проблем» перетинати кордон — консул.

Генеральний консул України в Любліні Олег Куць в інтерв’ю польському порталу І.Pl. повідомив , що українці, які доєднаються до Українського легіону в Польщі, зможуть перетинати кордон України, щоб виїхати у відпустку або на ротацію, інформує hromadske

Він каже, що росіяни подають дезінформацію про те, що українських солдатів відправляють на фронт без належної підготовки та спорядження. Проте кожен, хто зацікавлений у приєднанні до Українського легіону, може звернутися до призовного пункту «без жодних зобов’язань», бо це добровольчий підрозділ.

За словами Куця, легіон пропонує грошову винагороду, і якщо людина вирішує підписати контракт, вона має пройти медичний огляд. Потім вона зі своїм підрозділом проходить підготовку під керівництвом Міністерства оборони Польщі, її екіпірують і відправляють на фронт на час дії контракту.

Консул запевняє, що після цього людина повертається на ротацію та має право «без проблем перетинати кордон». «Ми надаємо організаційне сприяння, але, звісно ж, першу скрипку в цьому грає Міністерство оборони України. В реалізації всього ми тут допомагаємо, оскільки це в нашому спільному інтересі та спрямоване на те, щоб посилити обороноздатність країни», — казав консул в етері української служби Polskie radio.

Станом на 4 жовтня до легіону вже звернулися 196 людей з усієї Європи.

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